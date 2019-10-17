الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور



وقدم أصحاب محلات وسرادقات بيع حلوي السمسميه والحمصيه والعرائس والمحمصات على تقديم عروض تخفيض أسعار للمريدين وزوار المولد حيث بيع أطنان من الحلوى على مشايخ الطرق الصوفية وأصحاب خيام التصوف لتوزيعها على الأسر والعائلات الأكثر احتياجا كنفحات روحانية وتقربا لله .

شهدت منطقة محيطة بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار توافد عشرات الالاف من المواطنين علي ساحة الأحمدية لحضور احتفال مديرية أوقاف الغربية بمولد السيد البدوي وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة.كما ترأس الاحتفال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.وشهدت شوارع المدينة حالة من الاستنفار الأمني فضلا عن مشاركة عدد من قيادات وزارة الاوقاف والازهر واعضاء مجلس النواب والمواطنين.وشهدت أكثر من 140 موقعا من سرادقات وخيام طرق التصوف مشاركة عشرات الألاف من المريدين والمتصوفين للمشاركة فى مليونية مولد "شيخ العرب " سيدي أحمد البدوي للاحتفال بالليلة الختامية بمنطقتي الساري وساحة المسجد الأحمدي وسط حالة من البهجة التى رسمت على وجوه الأسر والعائلات الذين حرصوا على استقلال القطارات وسيارات متنقلة وعربات الكارو للوصول إلي الًاضرحة ومشاركة مشايخ الطرق الصوفية فى احتفالاتهم بحضور الشيخ محمود ياسين التهامي ووالده نجم الإنشاد الدين مساء غدا الجمعة بمشاركة مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء المجلس الأعلي للطرق الصوفية.كما انتقلت "صدي البلد " إلى ميدان المحطة بوسط مدينة طنطا بمحافظة الغربية ورصدت استمرار توافد الآلاف من الأسر والعائلات للمشاركة فى الابتهالات والتواشيح داخل خيام الطرق الصوفية التى تقع على مساحة 12 فدانا بمنطقة الساري التى تبعد مسافة 3 كيلو مترات من موقع المسجد الأحمدي حيث حرصت العائلات استخدام عربات الكارو وسيلة لنقل أفراد أسرهم وذويهم من كبار السن من الرجال والسيدات والأطفال من صغار السن.كما حرص المئات من المتصوفين على الجلوس لساعات متواصلة للحضور حضرة الأناشيد والإبتهالات الدينية مصطحبين أطفالهم وزوجاتهم ولفيف من الأسر والعائلات للمشاركة فى الاحتفالات والكرنفالات التى رسمت معالمها على مستوي المحافظة تزامنا مه احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي للمحافظة الغربية.وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية برئاسة الشيخ صبري عباده وكيل الأوقاف عن تدشين احتفالية كبري داخل ساحة المسجد الكبير الأحمدي بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ووكلاء الوزارات والشخصيات العامة مساء اليوم فضلا عن تدشين برنامج دين وحديث جيد عن فضائل رياض الله الصالحين ومكانتهم الدينية.كما انتشرت ظاهرة السيدات السودانيات أصحاب البشرة سوداء اللون اللاتي حرصن على مزاولة مهنة رسم الحناء البدوية على أيدي وأطراف جسد الآلاف من الفتيات والسيدات مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين "5-15 – 25 " جنيه فى المرة الواحدة على حسب مقاس رسومات الورود والزينة والأشكال الجذابة فيما حرصت بعض الزوار على التقاط الصور السلفي مع المسجد الأحمدي وخيام التصوف المنتشره وسط شيوع توزيع وجبات وأطعمة الخدمة للفقراء وزوار "شيخ العرب" والملقب بـ"أبو الفتيان " .وعلى بعد مسافة تتراوح ما بين "2-5 " كيلو مترات بين مناطق "سيجر – ترعة الشيتي – ميدان المحطة " انتشرت الملاهي والألعاب الترفيهية والمنطاد والاستوديوهات التصوير مع العرائس والجمال ومسارح عروض الأقزام وسط تشغيل أغاني الريمكسات وشعبيه يتم إذاعتها عبر مكبرات الصوت المنتشرة أعلي سيارات ربع نقل ومركبات التوك توك وعربات الكارو .