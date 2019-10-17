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مرأة

الأسبرين يخلصك من حب الشباب نهائيا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني العديد من الاشخاص من حب الشباب.. ويقول الصيدلي محمد راشد ان المادة الفعاله في الاسبرين هي حمض الساليسيليك.

ولحمض الساليسليك اثار تجفف التي تساعد علي التخلص من الزيت الزائد وخلايا الجلد الميته وايضا التخلص من حب الشباب ومنع التشوهات.

وتم اعتبار حمض الساليسيليك طريقة مجربه علميا لعلاج حب الشباب حيث انه يعمل كمضاد للالتهابات لعلاج حب الشباب الالتهابي وهذا يشمل الخراج والعقيدات ايضا والرؤوس السوداء والبثور.

طريقة الاستخدام الصحيحة
تناول الاسبرين عن طريق الفم لن يكون له اي تأثير علي حب الشباب.
 
ايضا سوف يزيد من حدوث الاثار الجانبيه المتعارف عليها من تناول الاسبرين الا اذا كان بأمر من طبيبك وفي حالات معينه مثل صحة القلب وتسكين الالم ولكن الطريقة الصحيحة بعدة خطوات وهي: 

1- قم بسحق بعض الاقراص تماما
2- يمزج مسحوق الاسبرين مع ملعقه كبيره من الماء الدافئ لكي يصبح مثل العجينة
3- نقوم بغسل الوجه باستخدام منظف طبيعي
4- نقوم بوضع عجينة الاسبرين التي قمنا بتصنيعها علي حب الشباب مباشرة او عمل قناع للوجه بالكامل
5- نتركه لمدة 10 الي 15 دقيقة
6- ثم يشطف جيدا بماء دافئ

تكرر العملية مره واحده يوميا ثم بعد فتره مرتين يوميا
ولكن لا تفرط في استخدامه حيث ان الافراط في استخدامه قد يجعل الوجه جافا  .
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