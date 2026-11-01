قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هضحك لوحدي.. محمد رمضان يوجه رسالة ساخرة لجمهوره
موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب والقنوات الناقلة
وزير المالية: البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة
5745 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ17 محافظة.. اعرف التفاصيل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سنابل العطاء من مصر لغزة تحمل1,897 طنًا من المساعدات للفلسطينيين

الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 306 تضم 1,897 طنًا من المساعدات للفلسطينيين
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 306 تضم 1,897 طنًا من المساعدات للفلسطينيين
أ ش أ

أطلق الهلال الأحمر المصري، القافلة رقم 306 من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بأكثر من 1,897 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، في إطار حملة «سنابل العطاء من زاد العزة» مواصلا جهوده الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة في مواجهة أزمة الخبز الحادة وتعطل المخابز، واستمرارا لتدفق المساعدات المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، أن قافلة (زاد العزة) الـ306 تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، لدعم سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، كما تضمنت كميات من الدقيق والسلال الغذائية والمستلزمات الإغاثية والأدوية والمستلزمات العلاجية، إلى جانب المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم استمرار الخدمات الأساسية داخل القطاع.

وقدمت القافلة «زاد العزة» ما يتجاوز 3,802 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، احتوت على: دقيق وسلال غذائية، ومستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز و المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ومع قرب حلول فصل الشتاء، تضمنت القافلة إمدادات الشتاء الأساسية، حيث فوج الهلال المصري أكثر من 820 خيمة، وما يتجاوز 1,896 بطانية.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجة الاستعداد بمراكزه اللوجستية وتكثيف عمليات تجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية وإدخالها إلى القطاع.

وبحسب الهلال الأحمر المصري، تجاوز إجمالي المساعدات التي جرى تقديمها إلى غزة مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

الهلال الأحمر المصري مبادرة «زاد العزة من مصر إلى غزة المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

علي جمعة

علي جمعة: الشكر ليس كلمة تقال بل قلب يعرف ولسان يحمد وجوارح تعمل

الشيخ جابر البغدادي

وكيل الطرق الصوفية: التصوف الحقيقي هو السير على الكتاب والسنة والعمل بمقتضى الشرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد