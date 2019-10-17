Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:49 م
الفرنسي سباستيان
الفرنسي سباستيان ديسابر
Advertisements
محمد رشاد
قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت عقب نهاية اللقاء: "لدينا رغبة في تحقيق الفوز والانتصار تلو الآخر في المباريات ولكن لم يتحقق في هذا اللقاء، أضعنا عدة فرص وهذه هي كرة القدم، ومباراة سموحة تختلف عن طلائع الجيش التي لعبنا أغلب دقائقها بعشره لاعبين، ومطلوب من الفريق في الفوز في كل المواجهات ، أشعر بالضيق من النتيجة وحاولنا الفوز وحوّلت عقلية اللاعبين وكنت أعرف أن سموحة يعتمد على الكرات الطويلة فهو منظم بشكل جيد للغاية".

وعن الخروج بالتعادل السلبي "قلة التهديف ليست خطأ لاعب واحد وأنا مسؤول عن اختياراتي وأحاول تغيير الفريق ودودو شارك سابقا في الكونفدرالية الإفريقية".

وعن تعليماته بين الشوطين، قال ديسابر: "طلبت من اللاعبين في الشوط الثاني المخاطرة ولم تسنح لنا فرصة الفوز باللقاء رغم الفرص، تعادل غير مستحق".

كما أشاد بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري مواصلا "كانا أفضل اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا".

وأتم عن ضيق الوقت لتحضير المباراة "لم يكن لدينا وقت كاف عقب العودة من التوقف الدولي للاعبين الدوليين، كان من الأفضل خوض المباراة يوم الجمعة أو السبت للحصول على مزيد من الراحة".
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك وبيراميدز.. أبناء الأبيض يهددون حلمه بالتتويج في نهائي كأس مصر

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

نهائي كأس مصر .. ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الزمالك

بيراميدز يحشد أسلحته لعبور بلوزداد الجزائرى بالكونفيدرالية .. الليلة

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

بيراميدز بالقوة الضاربة أمام إنبى.. تعرف على التشكيل

ترشيحاتنا

للرجال فقط .. ثمرة تساعد في الحفاظ على صحة البروستاتا وتحسين الصحة الجنسية

عواقب تأجيل القمة.. أول تعليق لـ وزير الرياضة عن مباراة الأهلي والزمالك

حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا

شرطي أمريكي يلقي بمراهق من أعلى بناية.. فيديو

ضبط مصنع حلوى فاسدة بالشرقية .. صور

أصالة تكشف حقيقة طلاقها من طارق العريان بعد تعرضها للخيانة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. طفلة عمرها 10 أعوام تقدم على الانتحار بمنزل عائلتها

بدون مكياج و بملابس كاجوال .. طليقة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ملكة بريطانيا تبحث عن خادم شخصي جديد لقصر باكنجهام.. لن تصدق الراتب