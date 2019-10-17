ديسابر: أشعر بالضيق من نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة.. فيديو

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن نتيجة التعادل أمام سموحة ليست جيدة على الإطلاق وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.



وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت عقب نهاية اللقاء: "لدينا رغبة في تحقيق الفوز والانتصار تلو الآخر في المباريات ولكن لم يتحقق في هذا اللقاء، أضعنا عدة فرص وهذه هي كرة القدم، ومباراة سموحة تختلف عن طلائع الجيش التي لعبنا أغلب دقائقها بعشره لاعبين، ومطلوب من الفريق في الفوز في كل المواجهات ، أشعر بالضيق من النتيجة وحاولنا الفوز وحوّلت عقلية اللاعبين وكنت أعرف أن سموحة يعتمد على الكرات الطويلة فهو منظم بشكل جيد للغاية".



وعن الخروج بالتعادل السلبي "قلة التهديف ليست خطأ لاعب واحد وأنا مسؤول عن اختياراتي وأحاول تغيير الفريق ودودو شارك سابقا في الكونفدرالية الإفريقية".



وعن تعليماته بين الشوطين، قال ديسابر: "طلبت من اللاعبين في الشوط الثاني المخاطرة ولم تسنح لنا فرصة الفوز باللقاء رغم الفرص، تعادل غير مستحق".



كما أشاد بالثنائي عبد الله السعيد وإيريك تراوري مواصلا "كانا أفضل اللاعبين في الشوط الثاني تحديدا".



وأتم عن ضيق الوقت لتحضير المباراة "لم يكن لدينا وقت كاف عقب العودة من التوقف الدولي للاعبين الدوليين، كان من الأفضل خوض المباراة يوم الجمعة أو السبت للحصول على مزيد من الراحة".