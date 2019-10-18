أبرز أخبار التوك شو..مشادة بين زوج وزوجتة على الهواء بعد تبرعها له بكبدها .. فضيحة تركية تكشف هوية مرتزقة أردوغان بشمال سوريا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



مشادة كلامية بين زوج المتبرعة بكبدها لإنقاذه وزوجته على الهواء







قال "يسري" زوج السيدة رحاب التي تبرعت بجزء من كبدها لإنقاذه، إن المشاكل الأسرية لا تحل علي المنصات الإعلامية، حيث طلب من اهل زوجته الجلوس لحل مشاكل بشكل ودي، مؤكدا "انه بقاله سنتين بيجري علي ايجاد حل".



وتابع، "يسري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "تامر أمين" في برنامج "اخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أنه لم يظلم زوجة يوما ولا ينوي علي ظلمها، حيث يسعى لإيجاد متطلباتها كاملة بعد خلافهم، مؤكدا "هي زوجتي وام بنتي الوحيدة"، فضلا عن تبرعها بفص من الكبد لإنقاذه.



ذلك وعلقت زوجة "رحاب فتحي"، قائلا إن أقاربه حاولوا الصلح بينهم منذ بداية الخلاف الذي امتد لعامين، ولكنها بعد ذلك تكتشف خيانته لها، حيث ضيع كل حقوقها كاملة، بعد انقاذها حياته بتبرعها بفص من الكبد.



وأشارت "رحاب"، إلي أن والدها يرفض الجلوس مع زوجها "يسري" نظرا لم ظهر من خيانة ومكر، مؤكدا "ده خان العيش والملح"، حيث استخرج ضدها حكم بالحبس، ليتركها 3 ايام كاملة محبوسة.



في صدد ذلك علق زوجها يسري، قائلا إنه لا تعليق علي حكم القضاء، مؤكدا "انه القاضي حكم بسنة حبس لانه معاه الحق"، حيث كان يدافع عن نفسة، معلنا عن رغبة في الصلح والتراضي مع عائلة زوجته.





فضيحة تركية تكشف هوية مرتزقة أردوغان بشمال سوريا







عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو، تعرض خلاله بطاقات الهوية الخاصة بعدد من عناصر مرتزقة جيش سلطان تركيا "أردوغان" في سوريا.



ارتكب جيش أردوغان عددا كبيرا من المذابح والمعارك الدامية تجاه المدنيين الأبرياء في منطقة شمال سوريا.



فيديو نادر للمشير حسين طنطاوي يحكي بطولات من حرب أكتوبر







عرض الإعلامي توفيق عكاشة ببرنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة " الحياة" فيديو نادرا للعميد أركان حرب محمد حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر وقتها وهو يروي فيه تفاصيل ملحمة الكتيبة.



قال العميد محمد حسين طنطاوي، إن الكتيبة 16 مشاة هي من أولى الكتائب التي عبرت قناة السويس بل عبرتها في توقيت قبل موعد العبور بدفع عناصر اقتناص الدبابات وكانت أحد العناصر التي رفعت علم مصر في الضفة الشرقية قبل عبور القوات الرئيسية.



وأضاف قائد الكتيبة 16 مشاة، أنه اذا أراد ان يتحدث عن كل المعارك التي خاضتها الكتيبة لن يسمح الوقت له بذلك ولكنه سيختار معركة من المعارك سيستشهد بها من كتاب كتبه الإسرائيليون اسمه "كتاب عيد الغفران" .







ضحكها نابع من القلب..حسن الرداد يتغزل فى شيماء سيف









كشف الفنان حسن الرداد، كواليس مسلسل الزوجة "18" ، موضحة أنها كانت التجربة الأولى التي تجمعه بالفنانة شيماء سيف.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "cbc"، أنه كان يتابعها أثناء تقديمها لأحد البرامج بشاشة التليفزيون، ولاحظ بأنها ستصبح «كوميديانة جامدة»، لاتصافها بخفة الدم، لافتا إلى أنه يحبها كممثلة وكان يرى بأنها ستصبح مشهورة.



وأشار إلى أنه تعرف على شيماء للمرة الأولى في إحدى المناسبات الخاصة برأس السنة المقامة في منزل الفنان محمود كريم عبد العزيز، متابعًا: «قامت واقفة وهي لابسة بابا نويل فضلت تعمل تمارين للسعادة، وخليتنا نضحك بصورة هستيرية».



وأوضح أنهم أصبحوا أصدقاء منذ تلك اللحظة، وتمنى أن يعمل معها لأنها سبب في إضحاكه، لافتًا إلى أن ضحك «شيماء» نابع من قلبها، على حد تعبيره.







مسيرة استعراضية.. انطلاق فعاليات الرياض بوليفارد في موسم الرياض









انطلقت اليوم الخميس، فعاليات موسم الرياض في «الرياض بوليفارد»، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.



ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.



وانطلقت فعاليات «موسم الرياض» الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.



ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.



وأطلق موسم الرياض البوابة الإلكترونية لتلقي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2019.









اغتنموا الفرصة.. خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمستثمرين









أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن مشاركة وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حدث هام، ويعطي ثقلا للزيارة، حيث تشهد هاتان المؤسستان أن المناخ الاستثماري في مصر يتحسن.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن مصر تتحسن اقتصاديا، موجها رسالة للمستثمرين، قائلا: "مصر تتحسن.. واقتنصوا الفرص الاستثمارية"، منوهًا بأن مصر للسنة الثالثة على التوالي تكون أكبر متلقي للاستثمارات أفريقيا، على الرغم من انخفاض معدل الاستثمار على مستوى العالم.



وأشار إلى أن الاستثمار المصري يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الاستقرار والتحسن، مثمنا اهتمام الدولة بتطوير وتنمية العنصر البشري، وهذا لاعتماد خطة التنمية 2030 لمصر على العنصر البشري، بالإضافة إلى أن تقارير التنمية البشرية في العالم يضع الإنسان على رأس أولوياته، منوها بأن الدولة المصرية بدأت تعيد أولويات اتفاقها للاهتمام بالعنصر البشري.







وليمة في قاع البحر .. فيديو يحبس الأنفاس











في رحلة استكشافية للغواصة "ناتيليوس"، قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية، أمس، الأربعاء التقطت مؤسسة "أوشن إكسبلوريشن ترست" فيديو تحت الماء يظهر هيكلا عظميا لبقايا حوت يحيط به عدد من الكائنات البحرية وذلك وفقا لما عرضته فضائية "يورنيوز".



ويصور الفيديو العشرات من الأسماك والأخاطيب والديدان البحرية وهي تتغذى على بقايا الحوت الباليني في خليج مونتيرين في مشهد قلما تلتقطه عدسات الكاميرا.



وقدر باحثون من محمية خليج مونتيري البحرية من خلال البقايا العظمية المكتشفة أن يكون طول الحوت من 4 إلى 5 أمتار.



وقالت "أوشن إكسبلوريشن" إن هيكل الحوت يبدو حديثًا نسبيًا كما يتضح من خلال بقايا بعض الأعضاء الداخلية و"البلين" حول عظام الفك.



ويعرف عن الحيتان البالينية اعتمادها على وجود مصفاة خاصة بديلة عن الأسنان داخل الفم تعرف باسم "البلين" وتستعملها في حصولها على الطعام.



وتتغذى هذه الحيتان على العوالق الموجودة في المحيطات من خلال فتح فمها وابتلاع كميات كبيرة من المياه وقبل اعادة طرحها بعد تصفيتها من العوالق.







بكاء الأمير هاري أثناء حديثه عن الأبوة فى حفل جوائز المصابين بحالات مرضية نادرة







عرضت قناة «روسيا اليوم» لحظة بكاء الأمير هاري أثناء حديثه عن الأبوة، خلال إلقاء خطاب فى حفل توزيع جوائز على أطفال مصابين بحالات مرضية نادرة وصعبة



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الأمير البريطاني هاري، وهو يذرف الدموع يتأثر، أثناء حديثه عن اللحظة التي عرف فيها بأنه سيصبح أبا.



واختتم الأمير هارى خطابه قائلًا: "أشعر بالفخر الشديد أن وزوجتى ميجان للإنضمام إليكم فى هذا اليوم المميز، منذ أخر مرة كنت معكم من قبل"، مضيفا : "كل عام يستمر الأطفال في إلهامي..ولكن هذا العام، تأثري مختلف تمامًا لأنى أصبحت أبًا لـ آرتشى".





الفنانة نورهان: حب الناس لا يقاس بعدد المتابعين على السوشيال ميديا..فيديو







قالت الفنانة نورهان، إن السوشيال ميديا تمثل لها عبء كبير وأنها لا تستطيع ان تتأقلم مع مواقع التواصل الإجتماعي، موضحة أن الموضوع يأخذ شكل بسيط وتتحدث عن مشاعرها علي صفحتها الشخصية مع أصدقائها، ولا تقبل بإضافة الأشخاص غير المعروفين بالنسبة لها.



وأوضحت نورهان، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة " أم بي سي مصر" أن هناك صفحات باسمها لا تعلم عنها شئ، والذين يقومون بعملها هم معجبيها وأنها تكون سعيدة بوجود التعليقات الايجابية والكلام الجيد.



وذكرت الفنانة نورهان، أن السوشيال ميديا ما هو إلا اقتحام تام للحياة الشخصية وأنها أن لم تضع حدود لذلك سيكون من حق كل الناس أن يتدخلون في حياتك الشخصية ويسمحون لأنفسهم بقول كلام على لسانها.



وتابعت نورهان، أن السوشيال ميديا هامة لها في حالة نقد الجمهور للمسلسلات الخاصة بها، وتحكم علي ادائها من خلالها ،وأنها لم تقوم بعمل حساب شخصي على انستجرام الا مؤخرا ولكنها لا تستطيع الاهتمام به لضيق الوقت وأشارت الي أن حب الناس لايقاس بعدد متابعيها علي السوشيال ميديا.







قصة نادرة.. نورهان تروي تفاصيل لأول مرة عن مسلسل عائلة الحاج متولي







قالت الفنانة نورهان، إن النجومية يوجد بها فتنة، ويوجد أشخاص كبيرة في السن ولا يستطيعون التغلب على هذه الفتنة، مشيرة إلى أنها كانت الابنة الوحيدة لوالديها وأنهما كانا الداعم الأكبر لها في حياتها وأن بدايتها كانت ببرامج الأطفال بالإسكندرية.



وأوضحت نورهان، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أنها قامت بعمل دور واحد في مسلسل "حضرة المحترم" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مضيفة أن الفنان نور الشريف عندما شاهدها في هذا المسلسل، جعله يختارها لعمل دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي".



وذكرت الفنانة نورهان، أن بداية شهرتها كانت بدورها في مسلسل "سوق العصر" قبل أن تقوم بعمل مسلسل "عائلة الحاج متولي"، لافتا إلى أنها هي من اختارت دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" لأنها كانت مرشحة لعمل دور آخر في المسلسل.



وتابعت نورهان، أنها عند طلب تغير دورها قال لها المؤلف محمد جلال إن هذا الدور سيكون طوق النجاة للبطل وأن هذه الشخصية مسئولية ولن يستطيع أي شخص القيام بها ويجب أن يكون من يؤديها أقرب للملائكة لكي تظهر بالشكل المطلوب.