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توك شو

وليد توفيق يروي تفاصيل غنائه أول مرة في حضور حسن الإمام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الفنان وليد توفيق، عن أول مرة قدم غنى فيها، مضيفا أن أول مرة يغني وهو عنده 17 سنة وهي أغنية «عيون بهية» .

وأضاف توفيق خلال حواره مع المطرب هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل» المذاع على قناة «الحياة» أن أول يوم غنى فيه لا يستطيع أن ينساه أبدا خاصة أنه نجح بنجاح بيلغ حمدي، في حضور المخرج حسن الإمام والفنان هاني شاكر.

وأشار إلى أنه قدم أغنية «عيون بهية» أمام عملاقة من الفنانين، لذلك كان حريص علي تقديم الأغنية بطريقة مختلفة نالت إعجاب الحاضرين، موضحا أن المخرج حسن الامام طالب منه ان يذهب معه الي مصر «اللي هيظهر ويغني في مصر هينور في كل مكان وهي دي مصر ام الدنيا».
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