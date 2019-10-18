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كيف تحمي الدولة البيانات من القرصنة.. وزير الاتصالات يجيب .. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:06 ص
كيف تحمى الدولة البيانات
كيف تحمى الدولة البيانات من القرصنة
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حمزة شعيب
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البيانات الحكومية وبيانات المواطنين مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن اختراقها لأنها خلف سدود منيعة، معقبًا: "مؤمنة من الاختراق، لأنها بيانات تخص أسرة المواطن وحالته الصحية، ولها خصوصياتها ولابد من حمايتها من القرصنة".

وتابع وزير الاتصالات، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن كارت الفلاح أحد أهم المشروعات التي تشترك فيها وزارة الاتصالات مع وزارة الزراعة والإنتاج الحربي، لحصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محوكم، وترشيد الانفاق وحكومة المنظومة الزراعية.

وأشار وزير الإتصالات إلى أن منظومة كارت الفلاح شبيه بمنظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تسريبه، مضيفًا أن كارت الفلاح سيكون مربط بجميع البيانات الخاصة بالمواطن في جميع المؤسسات، معقبًا: "جميع قواعد البيانات ستكون متكاملة".
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