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محافظات

محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في الليلة الختامية للمولد الأحمدي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد
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احمد علي
قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بجولة ليلية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في الليلة الختامية للمولد الأحمدي بمدينة طنطا وسط حشود المواطنين الذين جاءوا من جميع محافظات الجمهورية للاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى.

كما تفقد المحافظ المخيمات التي تقدم خدماتها للمواطنين من "صحة – حماية مدنية – طب بيطري – تموين - كهرباء" للتأكد من الالتزام التام بتنفيذ المهام كلًا في نطاقه لضمان توفير الأريحية والسلامة التامة للمواطنين الذين يتجاوز عددهم مليوني مواطن.

والتقى بالموردين والزوار من مختلف المحافظات الذين أشادوا بحسن تنظيم فعاليات المولد وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.
محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في الليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في الليلة الختامية للمولد الأحمدي
محافظ الغربية يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين في الليلة الختامية للمولد الأحمدي
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