أول مدرب في تاريخ البطولة| أنشيلوتي يحقق إنجازا بعد بلوغ نهائي أوروبا

نجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في تحقيق إنجازا تاريخيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد أنشيلوتي الريال لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و90+1، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، بات كارلو أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 6 مباريات نهائية.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان ذلك في نسخة 2005 رفقة ميلان أمام فريق ليفربول.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب "ويمبلي" ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصى باريس سان جيرمان أمس بالفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة: 1-0.