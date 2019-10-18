الفبركة مستمرة.. إكسترا نيوز تفضح غباء إعلام الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

عرضت فضائية «أكسترا نيوز» فيديو يكشف غباء عناصر التنظيم الإرهابي وأكاذيبهم عن مياه النيل، حيث كشفت القناة عن فبركة الإعلام الإخواني وسذاجة المذيعين بالقنوات الإخوانية.



خرج الإعلامي الإخواني الهارب أحمد سمير مذيع قناة «مكملين» الإرهابية، واعتبر أن الإعلان عن وصول مياه ترعة السلام المرتبطة بنهر النيل إلى المحطة الرئيسية ببئر العبد بأن هدفها توصيل المياه إلى إسرائيل.



وكشفت مذيعة «أكسترا نيوز» بأن الإعلامي الإخواني تحدث عن مخطط التنمية بسيناء وزراعة مساحات شاسعة فيها مخطط لخدمة إسرائيل، مؤكدة أن هؤلاء لم يجدوا اي شئ ليطلقوا من خلالها شائعات، لذلك يلجأون إلي الأكاذيب والفبركة «ليأكلوا منها عيش».

