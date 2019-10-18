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محافظات

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
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احمد علي
شهدت ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إحياء الشيخ محمود ياسين التهامي لفعاليات التواشيح والابتهالات الدينية في حفل الليلة الكبيرة لمولد شيخ العرب "سيدي احمد البدوي" وسط مشاركة الآلاف من الزوار والمريدين ومتصوفي الطرق المختلفة.

ولاقت تلك الاحتفالية رسم بهجة وسعادة غامرة على وجوه أسر وعائلات المريدين وسط حالة من الاستنفار الأمني فرضته الأجهزة الأمنية والقطاعات التنفيذيه بالمحافظه لخدمة زوار المولد الأحمدي.

وكان اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية شهد احتفالية مديرية الأوقاف بالليلة الختامية لمولد سيدى أحمد البدوى التي أقيمت بالسرادق المقام بساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بحضور اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والنائب جلال عوارة عضو مجلس النواب وحامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة فضيلة الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على الجهد المبذول في تنظيم ورعاية المولد الأحمدي الذى تحتفل به المحافظة كل عام ويتواكب مع احتفالها بانتصارات 6 أكتوبر وعيدها القومي.

وأوضح أن الاحتفال بالمولد الأحمدي يدخل السرور على قلوب المواطنين الذين يتوافدون من جميع انحاء الجمهورية وخارجها وأختتم الحفل بفاصل من الابتهالات الدينية احتفالًا بهذه المناسبة.
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور
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