مصطفى يونس يكشف سر غياب اسمه عن القائمة المرشحة السابقة لتدريب المنتخب.. فيديو

كشف مصطفي يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر عدم ذكر اسمه وسط المرشحين لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة الماضية قبل حسم الأمر لصالح حسام البدري.



وأكد يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أنه شخصية قيادية ومن الصعب أن يتم فرض أي اسم عليه داخل الجهاز الفني مشددا أن حسابات اتحاد الكرة بشأن ضرورة تواجد نجم من الأهلي وآخر من الزمالك لا تعنيه ولم يكن لينساق لهذا الأمر.



وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب يجب أن يكون متكافئا وفقا لإمكانيات مدربيه وليس لوجود نجم من الأهلي و آخر من الزمالك.



وكان اتحاد الكرة قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تولي حسام البدري مدرب الاهلي السابق قيادة المنتخب الاول خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري.







