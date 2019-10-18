Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى يونس يكشف سر غياب اسمه عن القائمة المرشحة السابقة لتدريب المنتخب.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
مصطفي يونس
مصطفي يونس
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف مصطفي يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر عدم ذكر اسمه وسط المرشحين لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة الماضية قبل حسم الأمر لصالح حسام البدري.

وأكد يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أنه شخصية قيادية ومن الصعب أن يتم فرض أي اسم عليه داخل الجهاز الفني مشددا أن حسابات اتحاد الكرة بشأن ضرورة تواجد نجم من الأهلي وآخر من الزمالك لا تعنيه ولم يكن لينساق لهذا الأمر.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب يجب أن يكون متكافئا وفقا لإمكانيات مدربيه وليس لوجود نجم من الأهلي و آخر من الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تولي حسام البدري مدرب الاهلي السابق قيادة المنتخب الاول خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن القائمة المرشحة لقيادة المنتخب

نجم الاهلي .. شوبير يلمح لاسم مدير المنتخب في الجهاز الفني الجديد

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

صراع أهلاوي على منصب مدير منتخب مصر الوطني

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

شوبير يحسم الجدل حول أسماء الجهاز المعاون لـ البدري

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن مظاهرات لبنان

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

لا تدع أحدا يقف أمامك.. القيعي يوجه رسالة لـ الشناوي بشأن قرب رحيله لـ مانشستر يونايتد

بيراميدز كلمة السر.. مقترح جديد داخل اتحاد الكرة لحل أزمة القمة 119

مظاهرات لبنان .. ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن إلى 60 شخصا

تعليق ناري من حازم إمام على أزمة تأجيل المباريات في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

ببلوزة أوف شولدر .. ابنة رانيا فريد شوقى تتألق بإطلالة عصرية