لبنان .. نقل 22 متظاهرا إلى المستشفيات ومعالجة 70 ميدانيا

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان عاجل له، أنه تم نقل 22 حالة إغماء بين المتظاهرين إلى المستشفيات، بينما تم معالجة 70 آخرين ميدانيًا.



وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع، بعد ما اشتبكت مع المتظاهرين في ساحة رياض الصلح ببيروت.



في وقت سابق من فجر اليوم، الجمعة، أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ اللبناني، إصابة 60 جريحًا من العناصر الأمنية في احتجاجات لبنان.



وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام التظاهر برقي، وعدم اللجوء إلى الفوضى والعنف.



وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مساء أمس الخميس، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي اندلعت في بيروت وعدة مناطق أخرى، على خلفية قوانين الضرائب الجديدة المفروضة على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" وأمثاله.



وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.



تأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.