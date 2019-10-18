الدفتريا والتيتانوس والسحائى.. انطلاق حملة تطعيمات بمدارس القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن بدء تطعيمات المدارس وفق الجدول المحدد لخطة الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وبالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة.



وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية إن مستهدف التطعيمات بالمحافظة هو تطعيم 290000 طالب وطالبة بالصف الثاني والرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس وتطعيم 440000 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول بالمراحل التعليمية "الحضانة – الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائى الثنائى.



واضافت الدكتورة شيرين رياض، مدير إدارة الصحة المدرسية بالقليوبية أن الصحة المدرسية خطة متكاملة تعمل على رعاية صحة التلاميذ من خلال الكشف الطبي بشكل دوري على صحة التلاميذ والإشراف بشكل يومي على صحة الطلاب والعمل على تقويم الحالة النفسية لجميع الطلاب والعمل على توفير الوقاية الكاملة من الأمراض المعدية و الإسعافات الأولية للطلاب.



كما تعمل على توفير البيئة الصحية المدرسية من خلال توفير البيئة الاجتماعية الصحية للطلاب وتوفير التغذية المدرسية الصحية والوقاية من حدوث أي من الحوادث مشيرة الى انه من مهام الصحة المدرسية توفير الثقافة الصحية المدرسية والعمل على توفير التثقيف الصحي لجميع التلاميذ وتوفير الثقافة الكاملة عن الصحة لهيئة التدريس وأولياء الأمور.

