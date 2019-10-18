Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الدفتريا والتيتانوس والسحائى.. انطلاق حملة تطعيمات بمدارس القليوبية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن بدء تطعيمات المدارس وفق الجدول المحدد لخطة الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وبالتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة.

وقالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية إن مستهدف التطعيمات بالمحافظة هو تطعيم 290000 طالب وطالبة بالصف الثاني والرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس وتطعيم 440000 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول بالمراحل التعليمية "الحضانة – الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائى الثنائى.

واضافت الدكتورة شيرين رياض، مدير إدارة الصحة المدرسية بالقليوبية أن الصحة المدرسية خطة متكاملة تعمل على رعاية صحة التلاميذ من خلال الكشف الطبي بشكل دوري على صحة التلاميذ والإشراف بشكل يومي على صحة الطلاب والعمل على تقويم الحالة النفسية لجميع الطلاب والعمل على توفير الوقاية الكاملة من الأمراض المعدية و الإسعافات الأولية للطلاب.

كما تعمل على توفير البيئة الصحية المدرسية من خلال توفير البيئة الاجتماعية الصحية للطلاب وتوفير التغذية المدرسية الصحية والوقاية من حدوث أي من الحوادث مشيرة الى انه من مهام الصحة المدرسية توفير الثقافة الصحية المدرسية والعمل على توفير التثقيف الصحي لجميع التلاميذ وتوفير الثقافة الكاملة عن الصحة لهيئة التدريس وأولياء الأمور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فبل بدء الدراسة.. صحة الدقهلية تتسلم تطعيمات الطلاب ومكافحة العدوى

الصحة: نستهدف تطعيم 11 مليون طالب خلال العام الدراسي الجديد

الصحة تضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس.. الإنفلونزا أكثر فيروس انتشارا بين الطلاب.. وتطعيم 11 مليون طالب خلال العام الدراسي الجديد

للوقاية من الأمراض.. خطة متكاملة للحفاظ على صحة طلاب مدارس القليوبية

ترشيحاتنا

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

سأرقص فرحا للفريق.. مصطفي يونس يفجر عدة مفاجآت بشأن عمله بقناة الزمالك

من تويتر إلى مجلس النواب.. القصة الكاملة لأزمة قيادة محمد رمضان لـ طائرة

مصلحة الوطن الأهم.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب عقب بيان الأهلي

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن