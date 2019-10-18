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اقتصاد

مدينة برج العرب الجديدة تستعد لفصل الشتاء

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:00 م
برج العرب الجديدة
برج العرب الجديدة
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أمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة استعد لاستقبال فصل الشتاء، حيث تم اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة أية حالات طارئة قد تحدث خلال فصل الشتاء.

وأوضح المهندس عصام بدوي، أنه تم تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمدينة، وتدعيم شبكة صرف مياه الأمطار بتنفيذ عدد 120 بالوعة أمطار جديدة وربطها بشبكات الصرف الصحي، ومراجعة جميع محطات رفع الصرف الصحي بالمدينة، وعمل الصيانة الدورية لكافة مكونات المحطة من طلمبات ومولدات وخلافه، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، وكذا تنفيذ حلول عاجلة لمنع تجمع الأمطار بالمناطق الحيوية بالمدينة ومداخل المناطق الصناعية، ومراجعة جميع معدات الشفط والكسح وعمل الصيانة الخاصة بها.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث الطبيعية والمواقف الطارئة بالمدينة لتضم في تشكيلها أعضاء من كافة الجهات المعنية( جهاز المدينة – حماية المدينة - المرور – الشرطة)، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتبادل الدعم في حالة حدوث أية حالات طارئة.
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