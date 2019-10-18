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فن

لولا قوتي ما بقيت.. أصالة تواصل كتابة خواطرها على انستجرام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:32 م
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
واصلت الفنانة أصالة، كتابة الخواطر والمنشورات المبهمة عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام"، وسط تساؤلات من جمهورها عن أسباب كتابتها لها.

وقالت أصالة :" عندما اختار الله لي وأنا طفله أنّ يرحل والدي رضيت بحكمه ، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ما كان يفعل قبل الرّحيل، وأصبحتُ هو ولمّ أتوانى عمّا يجب أنّ يكون بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبّة لمّ أكنّ أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المَرنة، كلّ براني أينما سكن قريبة له، أخت حبيبه وصديقة صدوقة".

وتابعت :"وفّيتُ حقوق منّ حولي، لأنّي قدّ أُغرقتُ حبّ، وكما رضيت حينها بقيتُ راضيه بما قسم الله لي، فقدّ أعطاني أكثر ممّا تمنّيت ، وإنّ حرمني ما أحببتُ فهو الأعلم به ، الحمد لله على قوّتي وضعفي ، فلولا ضعفي مالان قلّبي، ولولا قوّتي ما بقيت أصاله".
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