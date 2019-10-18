تحذير للسائقين الجدد.. مناطق في سيارتك لا تقترب منها

يعاني السائقون وملاك السيارات الجديد من مشاكل في معرفة تفاصيل السيارة وطريقة عملها، خاصة في حال وجود عطل مفاجئ بالمحرك.



وينبغي في تلك الحالة انتباه السائق لعدم لمس بعض مكونات السيارة ومحتوياتها، والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.



-المحرك يمثل أبرز المناطق التي ينجم عنها أعطال السيارات وأول ما يوجه له السائق الجديد في محاولة لفهم سبب العطل، ولكن يجب توخي الحذر نظرا لارتفاع حرارة المحرك بشكل كبير ما قد يسبب حروق جلدية في حال لمسه.



-الردياتير وهو المسئول عن تبريد السيارة ولكنه يمثل خطورة شديدة في حال فتح الغطاء الخاص به والمركبة ساخنة، فيجب أولا إيقاف المحرك انتظار نص ساعة تقريبا حتى تنخفض درجة حرارة المياه بداخله.



-مروحة الردياتير تعد الرئة التي تعمل على تبريد المحرك وفي الأغلب ما تكون ملاصقة للمنطقة الخلفية الردياتير، ما يلزم بالحذر خلال التعامل والاقتراب منها، حتي لا يتعرض المالك لأي أذى.



-كما تعد بعض العمليات البسيطة للسائقين الجديد معقدة للغاية في البداية مثل تغيير الإطارات التالفة وتركيب الأستبن، نظرا لأن تلك العملية يجب أن تكون دقيقة للغاية، حتى لا تنزلق الرافعة، فقد أكد الخبراء الفنيون ضرورة وضع الرافعة في مكانها المناسب و المخصصة لذلك الغرض في الجزء السفلي من هيكل السيارة.



-علي الرغم من أن ملء خزان الوقود بشكل يدوي يعد من العمليات البسيطة والسهلة، إلا أنها في غاية الخطورة، نظرا لكون الوقود من المواد شديدة الاشتعال، فيجب التعامل معها بحذر شديد.

