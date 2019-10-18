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مرأة

بدائل للمنظفات تجعل التواليت ناصع البياض.. رقم 3 غير متوقعة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
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قسم المرأة
قدم موقع homemaking حلولا رائعة من المنزل لحل مشكلة نظافة التواليت والقضاء على الاصفرار.

1-الخل
يعد الخل من أقوى المواد المطهرة والمنظفة للمنزل، وعند استخدامه للتواليت سوف نقوم برش كمية جيدة من الخل على التواليت وتركه طوال الليل، وننظفه صباحًا بفرشاة وسوف يصبح لامعًا.

2- الخل والكلور
يجب علينا أولًا ارتداء قفازات لليد ثم نضع الخل وفوقة الكلور على التواليت، ونقوم بوضع بضع قطع المناديل على التواليت وفوقها الخل والكلور، ونتركها لمدة 12 ساعة ثم ننظف التواليت.

3- البيبسى
البيبسى من أقوى المنظفات للتواليت ويعطى نتيجة سريعة نقوم بوضع كمية كبيرة داخل التواليت ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفه.
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