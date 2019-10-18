بمشاركة مصرية.. اختتام أعمال المجلس العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص بأيرلندا

أختتمت اليوم أعمال المجلس العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والتي أقيمت خلال الفترة من ١٤ حتي ١٨ من أكتوبر الجاري بمدينة دبلن بأيرالندا.



وعلي مدار أربعة أيام متتالية شهدت اجتماعات المجلس العالمي مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تدور حول القيادة المدمجة وهي بإتاحة اللاعبين القادة في برامج الأولمبياد الخاص بإبداء آرائهم ومشاركتهم في صناعة القرارات الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج في كل بلد ووضع خطة استراتيجية لبرنامج إعداد القادة من اللاعبين خلال ٢٠٢٠ حتي ٢٠٢٥.



عرض اللاعب محمد صلاح الدين لاعب الأولمبياد الخاص المصري نموذج لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بمصر ودوره في صناعة القرارات الاستراتيجية الخاصة بأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص المصري.



ومن جانب آخر عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة عن سعادته بدعوة وأستقبال السفير خالد ثروت سفير مصر لدي أيرلندا للبعثة المصرية للأولمبياد الخاص بمأدبة العشاء التي أعدها السفير بمكان إقامته بأيرلندا احتفالا بالبعثة المصرية وعلي المشاركة المتميزة في هذا المجلس العالمي الهام.



ويضيف الوزير أن مأدبة العشاء التي أعدها السفير للبعثة المصرية حضرها عدد من الشخصيات الهامة في مقدمتهم السفير خالد ثروت، بيرندان ويلان رئيس الأولمبياد الخاص بأيرلندا، شريف شارلي نائب السفير، القنصل علاء أبو ستيت بالإضافة إلي البعثة المصرية، وقد أهدي الوزير درع الأولمبياد الخاص المصري إلي سعادة السفير خالد ثروت.



يذكر أن المجلس العالمي للاعبين القادة حضر اجتماعاته عدد ١٥ دولة من حول العالم الممثلين عن برامج الأولمبياد الخاص من مناطق العالم السبع وفق تقسيم الأولمبياد الخاص وهي البرامج الأكثر اهتماما بمبادرة إعداد القادة من اللاعبين من بينهم مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.