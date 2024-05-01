عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد القطاع الاخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية .
وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير تشمل أنشاء موقف حضاري بمسطح ١٦ الف م٢ وذلك أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمه المترددين عليها وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة .  
وأضاف المحافظ بأنه فور الأنتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم " موقف منشأة البكاري ، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا ،ومنع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري " .
وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة و حصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم .
وأكد المحافظ علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني وسرعة الأنتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف  .
وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم بدءآ من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم ، موجهآ بضرورة انشاء طرق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق  .
وشدد المحافظ علي مدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من تنفيذ الأعمال مع ضرورة رفع مخلفات ونواتج الاعمال الموجودة اول بأول  .
كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة الأهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات وذلك لتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تم مراعاة تنفيذها بالشارع ، إلي جانب تنفيذ  الدوران المقام أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه . 
وشدد محافظ الجيزة علي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثآ للحفاظ علي الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك كما شدد علي رئيس حي الهرم  بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات علي محور المريوطية ببلاط الانترلوك لكي تتكامل أعمال التطوير بالمنطقة. 
كما وجه المحافظ بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات علي أرصفة المشاه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .
ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده موقف السرفيس الكائن بمنطقة الشيشيني مديرية الأسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .
وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة ومنها تضرر أحد من المواطنين من بعض الكافيهات والمقاهي لتعديهم علي الطريق العام ، موجها رئيس حي الهرم بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين .
وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بمراجعة رخصة أنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص .
رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام  و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة رضوي حامد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و أشرف تامر رئيس حي الطالبية و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي و شفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمد جمال مدير ادارة التسويق و استشاري المشروع ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة  وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء .

IMG-20240501-WA0012
IMG-20240501-WA0012
IMG-20240501-WA0018
IMG-20240501-WA0018
IMG-20240501-WA0019
IMG-20240501-WA0019
IMG-20240501-WA0014
IMG-20240501-WA0014
IMG-20240501-WA0015
IMG-20240501-WA0015
IMG-20240501-WA0020
IMG-20240501-WA0020
IMG-20240501-WA0017
IMG-20240501-WA0017
IMG-20240501-WA0016
IMG-20240501-WA0016
IMG-20240501-WA0021
IMG-20240501-WA0021
IMG-20240501-WA0023
IMG-20240501-WA0023
IMG-20240501-WA0024
IMG-20240501-WA0024
IMG-20240501-WA0022
IMG-20240501-WA0022
IMG-20240501-WA0026
IMG-20240501-WA0026
IMG-20240501-WA0025
IMG-20240501-WA0025
IMG-20240501-WA0029
IMG-20240501-WA0029
IMG-20240501-WA0027
IMG-20240501-WA0027
IMG-20240501-WA0030
IMG-20240501-WA0030
IMG-20240501-WA0028
IMG-20240501-WA0028
IMG-20240501-WA0032
IMG-20240501-WA0032
IMG-20240501-WA0031
IMG-20240501-WA0031
IMG-20240501-WA0013
IMG-20240501-WA0013
IMG-20240501-WA0010
IMG-20240501-WA0010
IMG-20240501-WA0011
IMG-20240501-WA0011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

موضوعات متعلقة

خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد

هرج ومرج بين الطلاب.. بلطجية يقتحمون مدرسة نموذجية بالهرم في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة مياه منشأة القناطر ومشروع خزان قرية جزاية

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية

محافظ الجيزة وصناع الخير يسلمان منحا مالية لــ35 فتاة يتيمة وغير قادرة

تشغيل محطات الصرف الصحي بكفر الواصلين والكداية والصالحية بأطفيح خلال شهر مايو

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الأنفاق بجامعة الدول العربية

محافظ الجيزة: تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة

ترشيحاتنا

دخل يلهو بالألعاب بمحطة وقود بالقاهرة وخرج جثة.. ما قصة الطفل أنس؟

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم اليوم

29 يونيو.. الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق

السيسي: عمال مصر تعاهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ