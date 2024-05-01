محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير وتغطية ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري والتي تعد القطاع الاخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية .

وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير تشمل أنشاء موقف حضاري بمسطح ١٦ الف م٢ وذلك أسوة بما تم تنفيذه في المراحل الأخرى مع تدعيمه ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمه المترددين عليها وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة .

وأضاف المحافظ بأنه فور الأنتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم " موقف منشأة البكاري ، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا ،ومنع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري " .

وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة و حصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم .

وأكد المحافظ علي الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني وسرعة الأنتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف .

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم بدءآ من فيصل وحتي كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم ، موجهآ بضرورة انشاء طرق خدمة وساحات انتظار علي جانبي الطريق .

وشدد المحافظ علي مدير مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من تنفيذ الأعمال مع ضرورة رفع مخلفات ونواتج الاعمال الموجودة اول بأول .

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة الأهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات وذلك لتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار والدورنات التي تم مراعاة تنفيذها بالشارع ، إلي جانب تنفيذ الدوران المقام أمام شارع الشيشيني بالشكل الهندسي الذي يمنع دخول السيارات عكس الاتجاه .

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس هيئة النظافة والتجميل بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثآ للحفاظ علي الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك كما شدد علي رئيس حي الهرم بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات علي محور المريوطية ببلاط الانترلوك لكي تتكامل أعمال التطوير بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بعدم السماح للمحلات بوجود تعديات علي أرصفة المشاه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده موقف السرفيس الكائن بمنطقة الشيشيني مديرية الأسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلي جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها مما يساهم في نقل سيارات السرفيس بها لتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين .

وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلي عدد من مطالب المواطنين من قاطني المنطقة ومنها تضرر أحد من المواطنين من بعض الكافيهات والمقاهي لتعديهم علي الطريق العام ، موجها رئيس حي الهرم بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي المخالفة مع قطع المرافق لردع المخالفين .

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بمراجعة رخصة أنشاء أحد العقارات بمحور المريوطية للتأكد من التزامه بخط التنظيم والرسومات الهندسية المعتمدة بالترخيص .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة رضوي حامد مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و أشرف تامر رئيس حي الطالبية و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي و شفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمد جمال مدير ادارة التسويق و استشاري المشروع ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء .

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