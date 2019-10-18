فريدة عثمان ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم.. تفاصيل

أصدرت شبكة BBC البريطانية قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم لعام 2019 ، والتي تواجدت فيها السباحة المصرية فريدة عثمان.



وذكرت الشبكة أن فريدة هي أول امرأة في تاريخ مصر تتوج بميدالية في بطولات العالم ، حيث توجت بالميدالية البرونزية عام 2017 ، لتعود هذا العام وتتوج ببرونزية أخرى ، في إنجاز فريد للمرأة المصرية وبالأخص في رياضة السباحة ، وأن هدفها هو الحصول على ميدالية لها ولبلادها في أوليمبياد طوكيو القادمة 2020



يذكر أن فريدة عثمان قد فازت بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم الأخيرة بسباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47.

