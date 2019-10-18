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توك شو

عبد المنعم سعيد عن أزمة مباراة القمة: على اتحاد الكرة الإدارة بصورة صحيحة أو الاستقالة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:19 م
عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد
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قسم التوك شو
طالب الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المنظومة بصورة صحيحة أو تقديم الاستقالة.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتعجب من عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، واصفا القرار بانه ضربة للسياحة والاستثمارات في مصر.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، إلى أن مباراة القمة كانت ستقام بدون جمهور وتساءل لماذا لم يتم إقامتها، مضيفا ان التعثر في مجال الرياضة نقطة سلبية.
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