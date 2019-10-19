كوكا عن مروان محسن: الجماهير تهاجم أي «فرود» في المنتخب

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه تعرض لإصابة في قدمه خلال لقاء بتسوانا.‏





وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتخبطت في قدمي ‏خلال مباراة بتسوانا، وكان هناك ألما كبيرا لكني قلت بأنني سأستمر مهما حدث، وواجهت صعوبة في السير اليوم".‏





وأكمل : "حسام البدري تحدث عن سعادته بالأداء، وكان هناك انضباط والتزام داخل المعسكر وكل الأمور سارت على ما ‏يرام، وانتهت المباراة بمكسب".‏





وأكمل : "أعلم أن حسام البدري شخصية قوية للغاية، وإذا رأى بأنني لا أقدم ماهو مطلوب لن يستدعيني مرة أخرى حتى ‏مهما كان".‏



