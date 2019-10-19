كوكا عن مروان محسن: الجماهير تهاجم أي «فرود» في المنتخب

أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه تعرض لإصابة في قدمه خلال لقاء بتسوانا.
وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتخبطت في قدمي خلال مباراة بتسوانا، وكان هناك ألما كبيرا لكني قلت بأنني سأستمر مهما حدث، وواجهت صعوبة في السير اليوم".
وأكمل : "حسام البدري تحدث عن سعادته بالأداء، وكان هناك انضباط والتزام داخل المعسكر وكل الأمور سارت على ما يرام، وانتهت المباراة بمكسب".
وأكمل : "أعلم أن حسام البدري شخصية قوية للغاية، وإذا رأى بأنني لا أقدم ماهو مطلوب لن يستدعيني مرة أخرى حتى مهما كان".
وعن مروان محسن قال انه لاعب جيد ومحترم يستاهل كل خير، لكن الجماهير بتهاجم أي فرود بيلعب في المنتخب، نحن نحتاج لمساندة ودعم فهذا يفرق بشكل كبير، وكان ينفذ المطلوب منه أكثر مني لذلك شارك باستمرار".