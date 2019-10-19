Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكا عن مروان محسن: الجماهير تهاجم أي «فرود» في المنتخب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
Advertisements
حسن العمدة
أكد أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، أنه تعرض لإصابة في قدمه خلال لقاء بتسوانا.‏

وقال كوكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتخبطت في قدمي ‏خلال مباراة بتسوانا، وكان هناك ألما كبيرا لكني قلت بأنني سأستمر مهما حدث، وواجهت صعوبة في السير اليوم".‏

وأكمل : "حسام البدري تحدث عن سعادته بالأداء، وكان هناك انضباط والتزام داخل المعسكر وكل الأمور سارت على ما ‏يرام، وانتهت المباراة بمكسب".‏

وأكمل : "أعلم أن حسام البدري شخصية قوية للغاية، وإذا رأى بأنني لا أقدم ماهو مطلوب لن يستدعيني مرة أخرى حتى ‏مهما كان".‏

وعن مروان محسن قال انه لاعب جيد ومحترم يستاهل كل خير، لكن الجماهير بتهاجم أي فرود بيلعب في المنتخب، نحن ‏نحتاج لمساندة ودعم فهذا يفرق بشكل كبير، وكان ينفذ المطلوب منه أكثر مني لذلك شارك باستمرار".‏
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام البدري: المنتخب يعاني من مشاكل.. وإصابة مروان محسن جزء منها .. صور

قرار جديد من حسام البدري بشأن تدريب منتخب مصر.. تعرف عليه

رضا عبد العال: حسام البدري جاي يضحك علينا

نجم الأهلي السابق يعلق على أداء حسام البدري في أول اختبار له مع المنتخب.. فيديو

حمادة صدقي: البدري قادر على تحقيق إنجازات رائعة مع المنتخب .. فيديو

جماهير بعد فوز منتخب مصر على بتسوانا: الأداء ضعيف وعلى حسام البدري معالجة الأخطاء.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

قرار مفاجئ| كاف يغير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مستند

قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية

خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة

وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوكيه دجاج بدلًا من الورد.. عروس تفاجئ ضيوف حفل زفافها

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها