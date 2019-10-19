فيديو يحبس الأنفاس.. رجل يلهو مع تمساح طوله 3 أمتار

اعتدنا أن نشاهد مقاطع كثيرة لأشخاص يلهون مع حيواناتهم المفضلة ولكن في أغلب الأحيان تكون تلك الحيوانات أليفة لا داعي للقلق من جانبها ولكن ذلك المقطع عبارة عن مشهد رعب .



نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية مقطع فيديو لمواطن يسبح مع تمساح طوله 3 أمتار ووزنه 84 كيلو جرام في حمام السباحة الخاص به في المنزل ومن الواضح أن التمساح اعتاد أن يلهو مع ذلك الشخص لأنه ظهر خلال الفيديو متجاوب مع الرجل .



التمساح حيوان شرس لا يعتبر من الكائنات الودودة التي يمكن استئناسها في المنزل إلا أن بول بيدارد أحد مشاهير صائدي الحيوانات كان يتعامل معه بكل هدوء وود وبالطبع بعد وضع كمامة على فمه لحماية نفسه من خطر الافتراس.



خلال المقطع نجد التمساح يلهو بحرية في حمام السباحة ، كما وصف بيدارد أن عملية اللعب مع التماسيح ليست بالمستحيلة فقط عليك أن تتجرأ وتكسر خوفك.

















