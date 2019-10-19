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منوعات

فريق بحثى ألمانى يكتشف أسرع نملة فى العالم بتونس

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:15 ص
نملة
نملة
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اكتشف فريقًا بحثيًا ألمانيًا من "جامعة أولم"، جنسًا من النمل الصحراوي ذي اللون الفضي، لديه سرعة كبيرة، يعيش فى صحراء تونس ولا يتأثر بدرجات الحرارة.

خاض الفريق رحلة علمية إلى أحواض الملح في تونس "جنوب جبال الأطلس على الحافة الشمالية للصحراء" لدراسة أحد أجناس النمل الصحراوي، وهو "كاتجلافيكس فورتيس"، ولفت انتباه الفريق البحثي أن جنسًا آخر من النمل الصحراوي، لديه سرعة ملحوظة تفوق الجنس محل الدراسة، وأنه لا يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة في شمس الظهيرة، وذلك رغم قصر أرجله

ونشر الفريق فى دراسة له، في دورية "البيولوجيا التجريبية"، انه بعد مرور نحو أربع سنوات على تلك الرحلة، إلى أن هذا النمل هو الأسرع في العالم؛ حيث تكسر سرعته حاجز الـ855 ملِّيمترًا في الثانية "85 سنتيمترًا في الثانية".

وقالت الدكتورة سارة بفيفر، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشر بالموقع الإلكتروني لمؤسسة البيولوجيين البريطانية: "كانت مهمتنا الأولى التي لم تكن سهلة، هي تحديد موقع أعشاش هذا النمل، وبمجرد تحديد الموقع كان الأمر ببساطة يتعلق بتثبيت قناة ألمنيوم بالمدخل، ووضع وحدة تغذية في النهاية لجذب النمل، وبعد أن وجدوا الطعام أخذوا يتنقلون ذهابًا وإيابًا في القناة، وقمنا بتركيب كاميرا من الأعلى لتصويرهم، وعند حساب السرعات القصوى للنمل، فوجئت بفيفر وزملاؤها بسرعة غير عادية تبلغ 855 ملِّيمتر في الثانية، ولا تتأثر هذه السرعة بسخونة الصحراء، لا سيما في وقت الظهيرة، وهو ما جعلهم يصفونها بأسرع نملة في العالم".
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