طريقة عمل كريم كراميل الليمون بتكلفة أقل

تقدم الشيف نرمين هنو " كريم كراميل الليمون " بتكلفة أقل وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعمل كريم الكراميل ونكهة مختلفة .



مقادير كريم كراميل الليمون :



الكراميل

6 ملعقة كبيرة سكر

كريم الكراميل

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة ماء

4 بيض

3 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة نشا

بشر 1 ليمون



طريقة تحضير كريم كراميل الليمون :



* يجهز قالب



* يسخن الفرن على درجة حرارة 150



الكراميل



* يسخن السكر على النار حتى يصبح كراميل، ثم يصب في القالب ويترك جانبا



الكريم كراميل



* يخفق السكر، البيض، وبشر الليمون ثم يضاف النشا، الزبدة، الماء، والحليب



* يصب في القالب، ثم يوضع في الفرن مع حمام مائي حوالي 45 دقيقة، أو حتى يتماسك



* يترك ليبرد في الثلاجة، ويقدم