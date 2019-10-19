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طريقة عمل كريم كراميل الليمون بتكلفة أقل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
طريقة عمل كريم كراميل
طريقة عمل كريم كراميل الليمون بتكلفة أقل
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو " كريم كراميل الليمون " بتكلفة أقل وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعمل كريم الكراميل ونكهة مختلفة .

مقادير كريم كراميل الليمون :

الكراميل
6 ملعقة كبيرة سكر
كريم الكراميل
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة ماء
4 بيض
3 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة نشا
بشر 1 ليمون

طريقة تحضير كريم كراميل الليمون :

* يجهز قالب

* يسخن الفرن على درجة حرارة 150

الكراميل

* يسخن السكر على النار حتى يصبح كراميل، ثم يصب في القالب ويترك جانبا

الكريم كراميل

* يخفق السكر، البيض، وبشر الليمون ثم يضاف النشا، الزبدة، الماء، والحليب

* يصب في القالب، ثم يوضع في الفرن مع حمام مائي حوالي 45 دقيقة، أو حتى يتماسك

* يترك ليبرد في الثلاجة، ويقدم
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