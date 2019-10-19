طريقة عمل كريم كراميل الليمون بتكلفة أقل

تقدم الشيف نرمين هنو " كريم كراميل الليمون " بتكلفة أقل وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعمل كريم الكراميل ونكهة مختلفة .
مقادير كريم كراميل الليمون :
الكراميل
6 ملعقة كبيرة سكر
كريم الكراميل
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة ماء
4 بيض
3 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة نشا
بشر 1 ليمون
طريقة تحضير كريم كراميل الليمون :
* يجهز قالب
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150
الكراميل
* يسخن السكر على النار حتى يصبح كراميل، ثم يصب في القالب ويترك جانبا
الكريم كراميل
* يخفق السكر، البيض، وبشر الليمون ثم يضاف النشا، الزبدة، الماء، والحليب
* يصب في القالب، ثم يوضع في الفرن مع حمام مائي حوالي 45 دقيقة، أو حتى يتماسك
* يترك ليبرد في الثلاجة، ويقدم
مقادير كريم كراميل الليمون :
الكراميل
6 ملعقة كبيرة سكر
كريم الكراميل
1 ملعقة صغيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة ماء
4 بيض
3 كوب حليب
1 ملعقة كبيرة نشا
بشر 1 ليمون
طريقة تحضير كريم كراميل الليمون :
* يجهز قالب
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150
الكراميل
* يسخن السكر على النار حتى يصبح كراميل، ثم يصب في القالب ويترك جانبا
الكريم كراميل
* يخفق السكر، البيض، وبشر الليمون ثم يضاف النشا، الزبدة، الماء، والحليب
* يصب في القالب، ثم يوضع في الفرن مع حمام مائي حوالي 45 دقيقة، أو حتى يتماسك
* يترك ليبرد في الثلاجة، ويقدم