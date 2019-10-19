واشنطن توجه الضربة القاضية لأنقرة بشأن المقاتلات إف 35

صرحت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، إلين لورد، بأنه لا يوجد حديث عن عودة تركيا إلى برنامج المقاتلة الشبح F-35.



وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأمريكية للمشتريات واللوجيستيات، في مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن يتم تقليص إنتاج مكونات المقاتلة القاذفة من طراز F-35 من الجيل الخامس في تركيا بحلول نهاية مارس 2020، بينما لم تتم مناقشة مسألة عودة أنقرة إلى برنامجF-35 .



وذكرت لورد: "بخصوص تركيا وطائرة F-35، لم تحدث أي تغييرات فيما يتعلق بعودتها إلى برنامج إنتاج F-35 . أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-400، والتي لا تتوافق مع F-35، لا تزال موجودة في تركيا. لا تزال تركيا تنتج 900 مكونًا للطائرة F-35 وستستمر في ذلك حتى يتم نقل خط الإنتاج المسؤولة عنه في نهاية مارس 2020".



وكانت الولايات المتحدة طلبت من تركيا عدم شراء إس-400 الروسية، وفي المقابل عرضت شراء منظومة باتريوت الأمريكية. وبعد رفض أنقرة لمطالب واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أن تركيا لن تشارك بعد الآن في برنامج F-35.