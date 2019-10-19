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بـ الأوف شولدرز.. شاهد| إلهام شاهين بإطلالة أنثوية في زفاف مريم قورة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:05 م
آية التيجي
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، أثناء حضورها حفل زفاف شريف نجل الفنان الكبير هانى شاكر، والذى أقيم فى أحد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربى، وقد ظهرت إلهام شاهين بإطلالة انثوية وناعمة للغاية.

وعلقت إلهام شاهين على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "ألف مبروك لأصدقاء العمر العزاز جدا هانى و نهله.. زواج إبننا الجميل شريف . ربنا يسعده و يفرح قلوبكم دايماً".

وارتدت إلهام شاهين فستان طويل باللون الأسود، بتصميم الأوف شولدرز، وهو ما ابرز من انوثتها، ونعومتها بشكل كبير، فيما تركت إلهام شاهين شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة على الإطلاق.

وأكملت إلهام شاهين إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع الآي لاينر لتبرز من رسمة عينيها، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.

فيما أضافت إلهام شاهين لمسة ناعمة من الإكسسوارات، حيث اختارت عقد طويل باللون السيلفر، مع قرطين ناعمين من نفس اللون، وخواتم على يديها.


وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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