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اقتصاد

تعرف على آلية تسعير الأراضي بـ المجتمعات العمرانية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:14 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
كشف الدكتور وليد عباس مساعد وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن آليات تسعير الاراضى تتم وفقا للعديد من الشروط بالهيئة، وذلك وفقا للجان التسعير بالاسكان.

وقال عباس إن تسعير الأراضى يتم وفقًا للارتفاعات المسموحة للمبانى وحسب كل مدينة، حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من الاستثمارات التى تعتمد على إقامة مجتمعات سكنية بارتفاعات كأبراج مشروع زاد بالشيخ زايد وابراج العاصمة الادارية الجديدة، وتلقى مثل هذه الاستثمارات إقبالاً كبيراً من المطورين.

وأوضح أن العامل الثانى لتحديد سعر الأرض تكلفة سعر متر المرافق فى كل مدينة على حدة، حيث تعتبر أسعار المرافق العامل الاساسى وراء ارتفاع الاسعار لانها تكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وكان العامل الثالث والأخير هو الاشتراطات التى تحددها الهيئة للمطور لاقامة تجمعات سكنية، موضحا أن آلية الطرح الجديدة التى أطلقتها هيئة المجتمعات مؤخرا لاقت اقبالا كبيرا من المطورين، حيث يتم الاتفاق على جميع الاشتراطات وفقا لاحتياج كل مشروع على حده.

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