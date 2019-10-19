الكويت تنتفض ضد الفساد.. إجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

أصدرت الحكومة الكويتية عشرات التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.



وحسبما ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أفادت، اليوم السبت، بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).



وأفادت الوزارة فى بيان صحفى لها، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات و5 شركات صرافة و4 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.



وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات و5 شركات تأمين.



يشار إلى أن المستشارة تهانى الناصر بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن بلادها جددت موقفها الثابت بشأن رفض جميع صور الإرهاب والتطرف، مهما كانت الأسباب والدوافع، مشددة على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم وتعزيزها دوليا وإقليميا ووطنيا.



جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقتها المستشارة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة تهاني الناصر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، يوم 8 أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".