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رياضة

الدوري الإسباني.. ميسي وسواريز يرعبان إيبار في أقل من 10 دقائق

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:46 م
ميسي - سواريز
ميسي - سواريز
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إسراء أشرف
نجح الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز مهاجما برشلونة، في إحراز هدفي فريقهما الثاني والثالث في شباك إيبار، بالمباراة التي تجري حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

واستطاع ميسي أن يسجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يأتي زميله سواريز ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وكان أنطوان جريزمان افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 13، بعد تمريرة من زميله كليمونت لينجليه، لينفرد اللاعب الفرنسي بالحارس ماركو دميتروفيتش، ويضع الكرة في يسار المرمى.

وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 53%، مقابل 47% لأصحاب الأرض.
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