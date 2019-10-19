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ديني

تلميح أم تصريح.. علي جمعة يرد على فتاة تريد مصارحة زميلها بالحب للزواج منه.. شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أنه في الأعراف العربية قديما كانت المرأة تلمح أو تصرح للرجل الذي تحبه أو تريد الارتباط به ، كما ورد في الأدب وكتب التاريخ، إلا أن الأعراف تختلف من وقت لآخر. 

وأضاف "جمعة" خلال أحد الدروس الدينية ردًا على سؤال فتاة تسأل: "هل يجوز أن أطلب من زميل لي فى العمل أن يتزوجني حيث إنني أحببته ولكنه لا يشعر بي وقد لا يراني"؟ ان الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نتبع الأعراف كما في قوله تعالى :" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ " واتباع الأعراف يغلق باب المفاسد فليس كل ما هو مباح كان متاحًا. 

وتابع: العرف السائد الآن على هوى النساء أن يتقدم لها الشاب أو الرجل لخطبتها، ومن هنا أقول لهذه الشابة: "التلميح أفضل من التصريح"، بمعنى أن تلفتي نظره إليك طالما لا يراك، وأن تخبريه بطريقة أو بأخرى أنك جاهزة للزواج وأنك ماهرة في عمل الطعام، وهكذا لأن العرف السائد ان تكون البنت مطلوبة من الرجل وليس العكس . 
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