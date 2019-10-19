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مرأة

بـ الأبيض والأحمر.. ندى بسيوني تضامن مع لبنان على طريقتها الخاصة.. شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ندي بسيوني علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها

وظهرت ندي ببلوزة حمراء على بنطلون أبيض مع شعرها المنسدل على كتفيها، واعتمدت على مكياجها المعتاد دون تكلف والتقتطت ندي الصورة وهي جالسة وتنظر إلى الأرض.

وكتبت ندي علي الصورة تعليقا تقول فيه " من قلبي سلاما لبيروت 🇱🇧❤ ووضع ندي خلفية بالظلال علي صورتها بعلم لينان لإعلان تضامنها مع الشعب اللبناني في أزمته الحالية.

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