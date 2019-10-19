بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

ينتظر مسئولو نادي الزمالك قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة إنبي المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.



ويرغب نادي الزمالك في تأجيل مباراة إنبي بسبب ضيق الوقت وخوض لقاء جينيراسيون فوت السنغالي قبلها في إياب دور الــ 32 لدوري أبطال افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته.



ويرى مسئولو الزمالك أن مباراة إنبي صعب لعبها لتأثيرها السلبي على اللاعبين ولما تشكله من ضغط غليهم.