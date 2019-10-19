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فن

حبيب لـ سيد فؤاد يشارك فى أيام قرطاج السينمائية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:30 م
فيلم حبيب
فيلم حبيب
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أحمد إبراهيم
يشارك فيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـمهرجان أيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

فيلم "حبيب" بطولة سيد رجب، وسلوى محمد علي، وعلى صبحي، وهو من تأليف واخراج شادي فؤاد، ومدير التصوير جوزيف كرم، ومونتاج محمد عيد، وموسيقى أحمد الصاوي.
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