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رياضة

بامبو وجابر خارج قائمة الزمالك للقاء المقاولين

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:29 م
كريم بامبو
كريم بامبو
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الثنائي إسلام جابر وكريم بامبو من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة المقاولون مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وحازم إمام ومحمد عبد السلام وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي و إمام عاشور خالد بوطيب.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
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