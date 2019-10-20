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بين الناس

3 أشهر بنفس القيمة.. مواطن يشكو عدم قراءة العداد وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشبرا الخيمة.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن شريف عبد البديع حسين ، من سكان شارع عبد المعز عوض عزبه القطاوي شبرا الخيمة ثان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قراءة العداد وارتفاع قيمة الفاتورة

ويقول فى رسالته : 3 أشهرعلى هذا الوضع ، لم يأت كشاف الكهربا والإيصال بيطلع بنفس القيمة .

للتواصل مع الشاكى : 01118456525 .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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