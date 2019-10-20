3 أشهر بنفس القيمة.. مواطن يشكو عدم قراءة العداد وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بشبرا الخيمة.. صور

شكا المواطن شريف عبد البديع حسين ، من سكان شارع عبد المعز عوض عزبه القطاوي شبرا الخيمة ثان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قراءة العداد وارتفاع قيمة الفاتورة



ويقول فى رسالته : 3 أشهرعلى هذا الوضع ، لم يأت كشاف الكهربا والإيصال بيطلع بنفس القيمة .



للتواصل مع الشاكى : 01118456525 .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

