برلماني يعلن عن تقديم استجواب للحكومة بسبب ارتفاع معدلات الفقر

أعلن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه باستجواب للحكومة، بسبب ارتفاع نسب الفقر إلى 32.5%، وفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وقال النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد،: إن "هناك استجوابا سيوجه للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول ارتفاع نسب الفقر بمعدل كبير، وصل إلى 32.5 %، وما خطتها لمواجهة هذه النسب المرتفعة في معدلات لافقر".



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أنه قدم للحكومة مجموعة من النقاط الرئيسية التي يمكن من خلالها النزول بنسب الفقر في مصر، بعدما ارتفعت إلى 32.5%، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.



وأوضح النائب محمد بدراوي، أن أهم هذه النقاط هي مراجعة أسعار السلع التموينية والكهرباء، والبنزين، خاصة وأن محددات النقطتين الأخيرتين تراجعت بنسبة كبيرة، وهما الدولار وأسعار النفط العالمية، إلى جانب معاش تكافل وكرامة .



وأكد: ضرورة زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك 2 مليون أسرة تحتاج للدعم، وويجب إجراء قياس أثر، إلى جانب نقطة خامسة رئيسية للنزول بمعدلات الفقر وهي تعميم التأمين الصحي الشامل.



وأضاف: أن الخمس نقاط سالفة الذكر، تعتبر خطة قصيرة المدى، لكن هناك خطة متوسطة وطويلة المدى، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدلات الفقر، ويجب معالجتها.



ولفت: إلى أن الخطة طويلة المدى تتمثل في مواجهة الأمية والزيادة السكانية، لأنهما أخطر شئ يؤثر في معدلات الفقر، والأبحاث أثبتت ذلك.