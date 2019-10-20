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محافظات

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
محيط محكمة شبين الكوم
محيط محكمة شبين الكوم
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محمد امين
يشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن العام ورجال المباحث في أولي جلسات محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا.

وشهد محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور
إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور
إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور
إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور
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