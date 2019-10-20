Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بفعل تراجع إيرادات الطاقة.. اتساع العجز التجاري للجزائر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
اتساع العجز التجاري
اتساع العجز التجاري للجزائر
Advertisements
رويترز
أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 11.91 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبلاد بمقدار 1.63 مليار دولار عنه قبل سنة.

تحاول الجزائر عضو أوبك خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.

وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82 بالمئة من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار، انخفاضا من 25.60 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.

نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير وأغسطس من العام الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26 بالمئة إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.
Advertisements

ترشيحاتنا

مستشفى سموحة توضح حقيقة احتجاز حالة مصابة بـ الالتهاب السحائي

صلاة الفجر.. وأسباب نوم بعض الناس عنها.. وثواب المحافظة عليها

بعد هجوم عنيف من الديمقراطيين .. ترامب يتراجع عن هذا القرار ويرد: عداء جنوني

بسبب العنصرية .. حادث مؤسف ينهي مباراة كرة قدم قبل موعدها

بأقل التكاليف .. وجبة اقتصادية تعوضك عن شراء اللحمة

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور

في ندوة صدى البلد.. ريم البارودي تكشف أسرار حياتها الفنية والشخصية

على حصان.. تفاصيل جولة عمدة بافوس في الإسكندرية.. وحكاية أقدم حلواني يوناني