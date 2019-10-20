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تعليم

بعد سخريتهم من الثورة اللبنانية.. جابر نصار يوجه رسالة للشباب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
د. جابر نصار - الرئيس
د. جابر نصار - الرئيس السابق لجامعة القاهرة
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ياسمين سامي
علق الدكتور جابر جاد نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، على ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية من الثورة اللبنانية.

ونشر جابر نصار علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "ما ينشر استظرافًا وتهكمًا عن لبنان عيب ولا يصح، شعب لبنان أرقي وأجمل وأروع الشعوب ثقافة وعلم وفن وجمال".

وتابع نصار: "أيها الصغار تطاولكم يدينكم ويزيد لبنان قيمة وعزة حفظ الله لبنان وشعبه وبلغه مراده وغايته".

يذكر أن المتظاهرين أعلنوا استمرارهم في التظاهر، التي اندلعت في شوارع لبنان، الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.
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