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اقتصاد

محلب: علاقة مصر وأفريقيا إنسانية ولدينا اهتمام كبير بالقارة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
المهندس إبراهيم محلب
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق
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آية الجارحى
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق، إن العلاقة بين مصر وافريقيا علاقة إنسانية، ففي افريقيا نجد شارع جمال عبد الناصر وميدان جمال عبد الناصر وجامعة جمال عبد الناصر .

وأضاف محلب خلال مؤتمر مؤشرات الحوكمة في افريقيا، ان مصر احتضنت كل حركات التحرير في افريقيا، لافتا الي انهم شعوب رائعة تتميز بالتصالح. 

واكد ان مصر لديها اهتمام كبير في افريقيا، ويظهر ذلك في زيارات الرئيس للدول الافريقية في 30 ‎%‎ من زياراته الخارجية كانت لأفريقيا وهذا لم يحدث من قبل. 

وتابع:" مصر كانت مستضيفة أو مشاركة في المؤتمرات الثنائية"، بالاضافة الي العديد من المبادرات التي قدمتها مصر وعلي رأسها حملة فيرس سي".

ولفت إلى أن الدستور المصري ذكر صراحة ان مصر جزء من افريقيا وهذا امر يؤكده التاريخ، مشيرا الي ان هناك رؤية مستقبلية للتعاون مع افريقيا. 

واضاف ان العمالة الافريقية ممتازة ومدربة بشكل جيد، لافتا الي ان مصر لم تعمل في افريقيا بعمالة مصرية وإنما بعمالة افريقيا. 
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