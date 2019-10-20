ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن ليلا بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط 6 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص في إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب كسر الأبواب.



وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيام 6 أشخاص، (لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب كسر الأبواب.



عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد "15" حادث بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، كما أرشدوا عن المسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.