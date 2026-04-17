مصرع و إصابة شخص فى حادث انقلاب بالبحيرة

شهد طريق حوش عيسى – الدلنجات بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" بمياه ترعة الحاجر أمام قرية الأبقعين، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وحرر محضر بالواقعة.

‎تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في مركز حوش عيسى، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط السيارة في ترعة الحاجر نتيجة اختلال عجلة القيادة.

‎وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبذلت الطواقم الطبية جهودًا لإنقاذ حياة أحد المصابين، ويدعى فضل فتح الله عبد الغني داود، حيث تم إجراء إنعاش قلبي رئوي له، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة.

تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية للمصاب الثاني، فيما قامت الأجهزة المعنية بانتشال السيارة من المجرى المائي، وحرر محضر بالواقعة لتولي التحقيقات.