الاتصالات : مبادرة الرواد الرقميون تحول الشباب من مستخدمين للتكنولوجيا إلى صُنّاعها

أكدت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرة «الرواد الرقميون» تمثل أحد أهم مشروعات بناء القدرات الرقمية للشباب، وتهدف إلى تأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت بركة، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن البرامج التدريبية داخل المبادرة صُممت لتكون مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنها لا تستهدف السوق المصري فقط بل تمتد لتشمل الأسواق الإقليمية والدولية مع إتاحة مسارات تعليمية متقدمة تمنح شهادات مهنية ودولية بالشراكة مع جامعات عالمية.

وأضافت أن المبادرة تُنفذ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية حيث يقيم المتدربون داخل بيئة تدريبية متكاملة تساعد على بناء المهارات الشخصية والانضباط إلى جانب المهارات التقنية واللغوية وريادة الأعمال بما يخلق نموذجًا متكاملًا لإعداد الكوادر الشابة.