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حوادث

إحباط مشاجرة بالاسلحة بين 14 من أهالي حلوان بسبب معاكسة سيدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:16 م
كتب محمد صبري
أحبط ضباط مباحث القاهرة وقوع مشاجرة بالاسلحة والمولوتوف بين ١٤ شخصا بحلوان بسبب معاكسة زوجة احدهم، تم ضبطهم وبحوزتهم الاسلحة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحالتهم الي النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام شخص بتجميع اقاربه بشارع منشية جمال عبد الناصر ـ دائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع أخر بسبب خلافات فيما بينهما .

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باعداد كمين لهم وضبطهم، القي القبض عليهم وتبين أنهم صاحب محل عثر بحوزته علي فرد خرطوش وطلقتين و ١٣ شخصا آخر عثر بحوزتهم علي زجاجات بداخلهم مادة سريعة الاشتعال وشوم.

واعترفوا امام العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بحيازتهم للسلاح الناري والادوات المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر مع عاطل واضاف الاول بوجود خلافات سابقة بينه وبين الاخير لقيامه بمعاكسة زوجته.
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