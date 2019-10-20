العشاق حفروا أسماءهم.. سلوكيات مرفوضة تشوه كوبري تحيا مصر.. فيديو

«كوبري تحيا مصر» إنجاز كبير وتحفة معمارية وإنشائية، وقف لها العالم أجمع بتقدير واحترام إعجابًا بهذا الانجاز التاريخي، الذي دخل دخل موسوعة جينيس العالمية من أوسع أبوابها كأعرض كوبرى معلق بالعالم.





ذلك الكوبري الذي يربط العاصمة بمختلف محافظات الجمهورية، كما يربط شرق القاهرة بغربها وصولًا إلى أقصي شمال غرب مصر في محافظة مطروح، أصبح يمثل مزارًا سياحيًا كبيرًا للمصريين الذين يقومون بزيارته لقضاء بعض الأوقات أعلاه، بدأ يعاني من سلوكيات البعض الخاطئة الذين يقومون بارتكاب أفعالًا قد تشوه هذا المظهر الحضاري.





فبمجرد أن تطأ قدميك كوبري، ستشاهد مجموعة من العبارات الرومانسية المتبادلة بين الأحبه والعشاق، يقومون بحفرها باستخدام أدوات حادة أو كتابتها بأقلام ملونة سور الكوبرى بشكل يقضي على هذا الانجاز التاريخي ويشوه المظهر الجمالي.



