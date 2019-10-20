Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العشاق حفروا أسماءهم.. سلوكيات مرفوضة تشوه كوبري تحيا مصر.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:49 م
كوبري تحيا مصر
كوبري تحيا مصر
Advertisements
عمرو خليفة
«كوبري تحيا مصر» إنجاز كبير وتحفة معمارية وإنشائية، وقف لها العالم أجمع بتقدير واحترام إعجابًا بهذا الانجاز التاريخي، الذي دخل دخل موسوعة جينيس العالمية من أوسع أبوابها كأعرض كوبرى معلق بالعالم.

ذلك الكوبري الذي يربط العاصمة بمختلف محافظات الجمهورية، كما يربط شرق القاهرة بغربها وصولًا إلى أقصي شمال غرب مصر في محافظة مطروح، أصبح يمثل مزارًا سياحيًا كبيرًا للمصريين الذين يقومون بزيارته لقضاء بعض الأوقات أعلاه، بدأ يعاني من سلوكيات البعض الخاطئة الذين يقومون بارتكاب أفعالًا قد تشوه هذا المظهر الحضاري.

فبمجرد أن تطأ قدميك كوبري، ستشاهد مجموعة من العبارات الرومانسية المتبادلة بين الأحبه والعشاق، يقومون بحفرها باستخدام أدوات حادة أو كتابتها بأقلام ملونة سور الكوبرى بشكل يقضي على هذا الانجاز التاريخي ويشوه المظهر الجمالي.

وقام أحد الأشخاص بتصوير فيديو للكوبري، والذي كشف مشاهد التخريب في سور الكوبري، من خلال عبارات محفورة بأدوات حادة أو بأقلام ملونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار

إعصار نادر يضرب السعودية.. تفاصيل وصور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة بالمنوفية

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما