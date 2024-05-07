ضبط صاحب مطبعة بالقاهرة يطبع كتبا تعليمية وروائية بدون تصريح

ضبط رجال الأمن مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية والروائية بدون تصريح من الجهات المختصة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ببيع ونسخ وطباعة العديد من الكتب الدراسية والروايات والأغلفة الخاصة بها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة وبحوزته "جهاز لاب توب يحتوى على نسخ رقمية جاهزة للطباعة من “كتب تعليمية - روايات - أغلفة” بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.