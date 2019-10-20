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منوعات

بسبب انتهاكات الخصوصية.. فيسبوك تواجه دعوى قضائية بـ 35 مليار دولار

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:11 م
فيسبوك
فيسبوك
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آية جمعة
رفضت محكمة في الولايات المتحدة طلب فيسبوك بإلغاء دعوى قضائية جماعية بقيمة 35 مليار دولار، بسبب إساءة استخدامها لبيانات التعرف على الوجه لمواطني مقاطعة إلينوي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني، رفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو نداء فيسبوك، وسوف يتم الآن عرض القضية على المحكمة ما لم تتدخل المحكمة العليا.

وأضاف التقرير، أن الدعوى تزعم أن مواطني إلينوي لم يوافقوا على إذن مسح صورهم التي تم تحميلها على فيسبوك من خلال ميزة التعرف على الوجه ولم يكونوا على علم بالوقت الذي سيتم حفظ البيانات فيه عند بدءت الميزة في العمل في 2011. 

ووفقًا لموقع "جادجيتس ناو" التقني، قد يدفع فيسبوك مبلغ يتراوح بين 1000 و5000 دولار كعقوبات لكل مستخدم لسبعة ملايين شخص، والتي قد تصل إلى 35 مليار دولار بحد أقصى.

ويذكر أن تقنية التعرف على الوجه على فيسبوك قد بدأت في عام 2011، والتي تستدعي من المستخدمين تحديد ما إذا كان الأشخاص (الأصدقاء) الذين تم وضع علامة في الصور يعرفونهم أم لا.

وقالت وثيقة المحكمة إن تقنية فيس بوك للتعرف على الوجه انتهكت قانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي (BIPA).
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