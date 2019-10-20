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برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب تكشف دورها في العمل السياسي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:51 م
أميرة صابر عضو تنسيقية
أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب
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قالت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، إن التنسيقية منصة مهمة لنقل الأفكار المختلفة، بمنتهى الوضوح، رغم وجود الاختلاف مع النظام وتأييد بعض السياسات.

وأضافت أميرة خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب علي قناة mbc، أن "المصرى الديمقراطي الاجتماعى" حزب معارض وكان ضد التعديلات الدستورية، وأعلن ذلك فى جميع المنصات الرسمية، مستطردة: "طوال الوقت نحاول عرض آرائنا ونقل رأى المواطنين الذين نمثلهم، وهناك مساحات كبيرة للتحرك للأمام والأفضل من خلال الحوار، وعلى الإعلام دور فى إظهار المعارضة الجادة والمتقدمة".

وشددت على ضرورة وجود الرأى المؤيد والرأي المعارض دون المساس بالسلامة الشخصية، مضيفة: "الكلمة عمرها ما تهد بلد، والصمت هو الأسوأ.. وكل ما نتكلم كلما تحركت البلد للأفضل".

وأوضحت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، أنه لا بد من الحوار للتحرك بخطوات جادة فى طريق الإصلاح من خلال القنوات الشرعية، مضيفة: "الشارع فقد بشكل كبير الاهتمام بالسياسة، والمواطنين مهموم بقضايا كثيرة، رغم تأثير السياسة على جوانب كبيرة فى حياة المواطنين".
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